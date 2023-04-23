росія наближається до Нюрнберга-ІІ: Резніков назвав результати Рамштайну

Одинадцята зустріч Контактної групи з оборони України, що пройшла 21 квітня на американській авіабазі "Рамштайн" у Німеччині, наблизила росію до трибуналу на зразок Нюрнберзького.

Про таке на своій офіційній сторінці у соціальній мережі Twitter за результатами зустрічі з міжнародними партнерами України зазначив керівник вітчизняного оборонного відомства Олексій Резніков.

"Результати Рамштайну-11: росія наближається до Нюрнберга-ІІ. Кожна зустріч у такому форматі не лише приносить більше корисних "подарунків" для української армії, а й спрямована на притягнення злочинців до відповідальності", – заявив Резніков.