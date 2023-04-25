Каллас: Для вступу в Євросоюз пріоритетом України має стати виконання рекомендацій ЄК

Для якнайшвидшого вступу до Європейського Союзу пріоритетом України має стати виконання рекомендацій Європейської комісії.
Про це заявила прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас.
"Європейська комісія видала сім рекомендацій, які мають бути виконані. Вважаю, що їх виконання має бути пріоритетом для України, оскільки вони є першим кроком до початку переговорів", - заявила вона на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Житомирі.
За словами Каллас, під час робочого візиту вона обговорила із Зеленським прогрес України у виконанні цих рекомендацій.
"Рада повідомити, що Україна дуже серйозно ставиться до цих рекомендацій і активно працює над виконанням цих кроків, готує законодавчі акти", - зазначила естонський прем'єр.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023