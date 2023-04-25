Мінсоцполітики: Відраховувати на накопичувальні пенсії потрібно до 10% заробітку

До системи накопичувального пенсійного забезпечення потрібно відраховувати не менше 7-10% заробітку, оскільки 3%, які пропонуються в законопроєкті №9212, замало.

Про це заявила міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович в ефірі телемарафону.

Вона зазначила, що законопроєктом передбачена обов'язкова сплата внесків до накопичувальної системи і роботодавцем, і працівниками. Спочатку обов’язкова сплата стосуватиметься лише роботодавців, однак працівники на старті реформи можуть робити ці внески добровільно.

За словами Жолнович, у подальшому цей момент буде більш чітко регламентований.

"Середній внесок, який би покривав усі необхідні видатки і зберігав кошти в їх еквіваленті для людини, це щонайменше 7-10% з плати. Сьогодні ми передбачаємо до 3% обов'язкового [внеску] з роботодавця – це трохи мало. Очевидно, що сам працівник своїми коштами повинен долучатися, щоб його внесок був оптимальним і з цього можна було отримати вигоду", – висловилася міністерка.

Також вона додала, що впровадження обов’язкового пенсійного накопичення можливе лише за умови створення відповідної інфраструктури, на що потрібен як мінімум рік.

"Щоб повноцінно запустити накопичувальну пенсію, нам потрібно створити державний накопичувальний банк, бо, за оцінками соціологів, переважна більшість людей довіряють саме державним банкам. Хоча в подальшому в систему зайдуть і приватні структури, і недержавні пенсійні банки. Тобто буде вибір у людей, куди вкладати і як інвестувати кошти. Але потрібно побудувати цифрові системи збору та адміністрування", – розповіла Жолнович.

Нагадаємо, законопроєкт №9212, який передбачає обов'язкове запровадження накопичувальних пенсій в Україні, внесли у Верховну Раду 17 квітня. Депутати пропонують, щоб у 2023 році роботодавці сплачували на відповідні цілі 1%, у 2024 році – 1,5% та у 2025 році – 2% від розміру заробітної плати працівників, а держава співфінансувала такі внески на паритетних засадах за рахунок коштів держбюджету.