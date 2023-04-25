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Мінцифри: Просування «Дії» закордоном допоможе сформувати образ України як держави №1 у сфері IT

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Мінцифри: Просування «Дії» закордоном допоможе сформувати образ України як держави №1 у сфері IT

Просування «Дії» закордоном допоможе нам сформувати образ України як держави №1 у сфері IT. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифри Мстислав Банік.

«У випадку з Естонією ми зобов’язані віддячити за ту підтримку, яку ця країна нам надала і продовжує надавати (Естонія розробляє застосунок сама, але на базі нашої ідеї, – «Главком»). З іншими країнами ми завдяки популяризації «Дії» можемо говорити про те, щоб вони долучалися до ізоляції Росії. Вони нам – посилення ізоляції ворога, а ми їм – «Дію», – розповів Банік.

Фінансового зиску як такого тут наразі немає. Рекламувати «Дію» закордоном буде непросто. Треба працювати з урядами різних держав, щоби організувати рекламну кампанію. До початку переговорів про рекламу взагалі говорити не варто, тому що процеси у державах відбуваються по-різному. Наприклад у «паперовій» Німеччині люди не можуть одного дня просто сказати, що їм треба застосунок. У них немає досвіду користування ним.

«Завжди наводжу приклад із таксі. Раніше треба було тільки дзвонити, а зараз є кілька застосунків для виклику таксі і опинившись там, де такий застосунок не діє, ми відчуваємо дискомфорт. Так і тут. Доки не спробуєш, не дізнаєшся, наскільки «Дія» є зручною», – зазначив Банік.

Українці продовжують користуватися «Дією» закордоном і зараз, подаються на соціальні виплати. Це врегульовано домовленостями на час війни. Тому ніхто не пропаде. А у Польщі взагалі українська «Дія» дає право мати посвідку на проживання. Завдяки тому, що вона частково інтегрована з польським застосунком mObywatel.

«Ще до повномасштабного вторгнення ми оцифрували усі масові послуги. Ясна річ, що на різних рівнях існує величезна кількість дрібних послуг, якими користується декілька сотень чи тисяч людей. І до них ми також дійдемо. Але поки складно будувати горизонти планування», – пояснив Мстислав Банік.

Зараз розробники «Дії» запускають послуги, актуальні під час воєнного стану. Планують ще відродити у якомусь іншому форматі зміну місця проживання. Тоді вже будуть рухатися у бік податкових та соціальних сервісів.

Дія, Банік
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