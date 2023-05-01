Україна і Японія будуть разом розвивати цифрові технології

Україна і Японія домовилися співпрацювати за напрямом розвитку цифрових технологій у своїх країнах.

Як передає Укрінформ із посиланням на NHK, домовленості досягнуто на переговорах міністра внутрішніх справ і комунікацій Японії Мацумото Такеакі та заступниці міністра цифрової трансформації України з питань євроінтеграції Валерії Іонан, яка перебуває в Японії для участі в зустрічі міністрів з питань цифровізації країн «Великої сімки» (G7).

В ході міністерської зустрічі G7 Іонан, зокрема, поінформувала про ситуацію з цифровою інфраструктурою України на тлі тривалого російського вторгнення.

Під час двосторонніх переговорів японський міністр сказав, що універсальні цінності, такі як свобода, демократія, права людини та верховенство права, повинні бути захищені, і висловив переконання, що країни G7 працюватимуть разом для досягнення цієї мети.

За його словами, Японія та Україна продовжуватимуть тісно співпрацювати за напрямом дослідження цифрових технологій.

Представниця України, зі свого боку, подякувала Японії за всебічну підтримку у протидії російській агресії і заявила, що Україна хотіла б «отримати широкий спектр знань» від Країни Вранішнього сонця як однієї з найрозвиненіших інноваційних країн.