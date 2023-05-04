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Довідки ходять за військовими: Шмигаль назвав принцип реформування проходження ВЛК

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2 травня Верховна Рада ухвалила два закони щодо вдосконалення роботи ВЛК.

Один з них – № 9158 – передбачає впровадження електронного документообігу між військовою частиною та територіальними центрами комплектування й соціальної підтримки.

У цьому законі зняте питання і стосовно складної теми – обставини отримання поранення. Тепер не потрібно проводити розслідування. З військової частини усі необхідні документи надсилатимуться у визначений законом термін в електронному вигляді прямо до ТЦК СП.

«Довідки ходять за військовими — цей принцип ми заклали в основу реформування проходження військово-лікарських комісій», – зазначив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Другий проєкт закону – № 9154 – дозволяє створювати ВЛК при державних і комунальних закладах охорони здоров’я.

За твердженням прем’єр-міністра, в країні вже почали збільшувати кількість ВЛК. І ось тепер з’явилася законодавча основа для організації додаткових військово-лікарських комісій. Це, зокрема, можна буде робити і на базі цивільних медичних закладів.

Усі нововведення мають на меті усунути черги та покращити військовим доступність до оформлення необхідних документів.

Прем’єр-міністр подякував народним депутатам, які брали безпосередню участь у підготовці законопроєктів, вносили правки, відповідально поставилися до голосування.

Але насамперед, звісно, закони ухвалені за дієвої підтримки МОЗ, Міноборони, військових та медиків.

Шмигаль пообіцяв і далі боротися за усунення зайвої бюрократії у наданні медичних послуг.

Шмигаль, ТЦК
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