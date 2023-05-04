Довідки ходять за військовими: Шмигаль назвав принцип реформування проходження ВЛК

2 травня Верховна Рада ухвалила два закони щодо вдосконалення роботи ВЛК.
Один з них – № 9158 – передбачає впровадження електронного документообігу між військовою частиною та територіальними центрами комплектування й соціальної підтримки.
У цьому законі зняте питання і стосовно складної теми – обставини отримання поранення. Тепер не потрібно проводити розслідування. З військової частини усі необхідні документи надсилатимуться у визначений законом термін в електронному вигляді прямо до ТЦК СП.
«Довідки ходять за військовими — цей принцип ми заклали в основу реформування проходження військово-лікарських комісій», – зазначив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Другий проєкт закону – № 9154 – дозволяє створювати ВЛК при державних і комунальних закладах охорони здоров’я.
За твердженням прем’єр-міністра, в країні вже почали збільшувати кількість ВЛК. І ось тепер з’явилася законодавча основа для організації додаткових військово-лікарських комісій. Це, зокрема, можна буде робити і на базі цивільних медичних закладів.
Усі нововведення мають на меті усунути черги та покращити військовим доступність до оформлення необхідних документів.
Прем’єр-міністр подякував народним депутатам, які брали безпосередню участь у підготовці законопроєктів, вносили правки, відповідально поставилися до голосування.
Але насамперед, звісно, закони ухвалені за дієвої підтримки МОЗ, Міноборони, військових та медиків.
Шмигаль пообіцяв і далі боротися за усунення зайвої бюрократії у наданні медичних послуг.
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