У ЄС можуть продовжити заборону на вільну торгівлю українською агропродукцією

Усе вказує на те, що ЄС погодиться на продовження дії регламенту, що забороняє вільну торгівлю пшеницею, кукурудзою, ріпаком і соняшником з України в п'яти східноєвропейських країнах, заявив комісар ЄС із питань сільського господарства Януш Войцеховський в ефірі Radio Zet.

Він нагадав, що з 2 травня до 5 червня діє постанова ЄС, яка забороняє вільне ввезення українських зернових та олійних до Польщі, Словаччини, Болгарії, Угорщини та Румунії, проте дозволено їх транзит територією цих країн.

Водночас заборона поширюється лише на "найбільш чутливі продукти", які імпортували в надлишку. У списку продуктів, які п'ять країн пропонували до заборони, є ще кілька позицій, що імпортували в надлишку, але наразі на ринку, зокрема Польщі, будь-яких перебоїв через них не спостерігається, зазначив єврокомісар.

"Наприклад, була проблема з медом. Ми перевірили дані, виявилося, що 2022 року до Польщі надійшло менше меду, ніж 2021 року, до війни", - сказав він.

За його словами, у питанні з м'ясом птиці, можливо, буде застосовано застереження про безпеку. "Європейська комісія аналізує ринок і залежно від результатів цього аналізу може ухвалити рішення про запровадження імпортних квот", - сказав єврокомісар і нагадав, що до лібералізації торгівлі імпортна квота для України становила 90 тис. тонн м'яса птиці. "Тепер, однак, цей імпорт з України збільшився на 80% по ЄС, що є суттєвим зростанням", - наголосив він.

За словами комісара, хлібній кризі запобігли. Він нагадав, що до Польщі з квітня 2022 року до кінця березня 2023 року було завезено 4,1 млн тонн зерна, з яких 3,4 млн тонн залишилося в країні, решту було провезено транзитом.

Войцеховський зазначив, що польські фермери, які нині продають зерно, можуть скористатися держдопомогою й субсидіями. Попит на зерно є, проте залишається проблема низької ціни на нього.

Єврокомісар зазначив, що економіка Польщі дуже виграє від лібералізації торгівлі з Україною. "EUR10 млрд - це вартість польського експорту в Україну 2022 року, тобто третина експорту ЄС. Імпорт становить EUR6 млрд, а EUR4 млрд - профіцит", - підрахував він.

Войцеховський зазначив, що дії, до яких він вдався як комісар ЄС із сільського господарства, тобто допомога фермерам у кризовій ситуації через війну в Україні сягнула EUR1,6 млрд. "Думаю, я зробив більше, ніж було можливо за таких умов", - сказав він і додав, що раніше такої допомоги у Польщі не було.

Войцеховський припустив, що держави - члени ЄС погодяться на продовження після 5 червня 2023 року положення, що забороняє вільну торгівлю чотирма культурами у східноєвропейських країнах. "Усе вказує на це", - резюмував він.