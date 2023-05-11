Корнієнко розповів про ключові кроки, які дозволять реалізувати реінтеграцію деокупованого Криму

Народні депутати провели зустріч із членами Представництва Президента в АРК Крим та його очільницею Тамілою Ташевою, обговорили першочергові кроки держави після звільнення АРК.

Про це перший заступник Голови Верховної Ради Олександр Корнієнко повідомив у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Під час зустрічі за участю народних депутатів України та постійного представника Президента України в АР Крим обговорили першочергові кроки держави після звільнення Криму. У межах зустрічі була представлена презентація про напрацювання пропозицій щодо ключових кроків держави, які дозволять реалізувати безпечну реінтеграцію деокупованої території Криму та Севастополя", – зазначив Корнієнко.

Він підкреслив, що в цьому контексті виникає багато питань та викликів, зокрема готовність публічної влади і підготовка кадрів, демілітаризація, геополітика та безпека.

"Тема Криму завжди була актуальною для України, особливо зараз на тлі Кримської платформи та її парламентського виміру, маємо говорити про конкретику, яка нас чекає після деокупації", – наголосив перший віцеспікер парламенту.

Корнієнко подякував Представництву Президента України в Криму і безпосередньо Ташевій за якісну та фахову роботу з Офісом глави Української держави і профільними міністерствами.