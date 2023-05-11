Міненерго: Паливо невизначеного походження не зможе потрапити на український ринок

Кабінет Міністрів вніс зміни до постанови "Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з російської федерації". Ці зміни унеможливлюють потрапляння російських палива, нафти та нафтопродуктів в Україну.

Про це повідомляє Міністерство енергетики.

За словами заступника міністра енергетики Миколи Колісника, відтепер паливо невизначеного походження (іншими словами, паливо з рф), не зможе потрапити на український ринок.

Раніше попри санкції, заборони та ембарго паливо російського походження, нафта і нафтопродукти потрапляли до країн Євросоюзу, Туреччини та інших держав, а звідти - на український ринок як ресурс невизначеного походження.

"За даними учасників ринку, такий ресурс реалізується з дисконтом, що робить економічно невигідними альтернативні маршрути постачання ресурсу походження non russian/не REBCO, які ринок активно вибудовував, долаючи дефіцит минулого року. Це спричиняло значний ризик дестабілізації паливного ринку",- додав Колісник.

Заборону поширили іще на такі товари: