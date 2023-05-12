Мінфін США закликає Конгрес запобігти дефолту, який може підірвати лідерство країни у світовій економіці

Міністр фінансів США Джанет Єллен у четвер закликала Конгрес підвищити ліміт федерального боргу у розмірі 31,4 трлн доларів і запобігти безпрецедентному дефолту, який викличе глобальний економічний спад і ризикує підірвати лідерство США у світовій економіці. Про це пише Reuters, інформує УНН.

Єллен зробила останнє із серії все більш різких попереджень у коментарях, підготовлених для пресконференції перед зустріччю в Японії зі своїми колегами з G7, а також Індії, Індонезії та Бразилії.

"Дефолт поставить під загрозу досягнення, над якими ми так старанно працювали протягом кількох останніх років у процесі відновлення після пандемії. І це спровокує глобальний спад, який відкине нас назад ще більше, - сказала вона. - Це також може призвести до підриву глобального економічного лідерства США і поставити під питання нашу здатність захищати інтереси національної безпеки".

Єллен заявила, що балансування республіканців у цьому питанні рівносильне "кризі, яку ми самі створили" і що навіть загроза дефолту може призвести до зниження кредитного рейтингу уряду США, як це сталося під час боротьби за стелю боргу у 2011 році.

За словами Єллен, це може призвести до підвищення відсоткових ставок за іпотекою, автоплатежами та кредитними картками, зазначивши, що ставки за боргами, що підлягають погашенню приблизно 1 червня, вже різко зросли.

Економіка США зазнає "суттєвого" удару, якщо Казначейство більше не зможе випускати боргові зобов'язання, не кажучи вже про вплив на фінансові ринки та інститути та довіру споживачів, сказала вона, назвавши таку перспективу "немислимою".

"Усі ці аналізи показують, що ми потрапили б — якби це тривало протягом якогось значущого періоду часу — у дуже суттєвий спад".