Рятувальники та UNICEF Ukraine нагадали дітям, що потрібно робити у першу чергу під час повітряної тривоги

Українським дітям нагадали, що потрібно робити у першу чергу під час повітряної тривоги. Розроблено спеціальну інструкцію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Telegram.
Рятувальники оприлюднили інструкцію, яку вони розробили разом з UNICEF Ukraine. У ній наведено алгоритми дій для дітей під час повітряної тривоги, якщо вони перебувають у школі чи громадському транспорті.
"Ці правила прості, але дуже важливі для збереження здоров'я та життя дітей! Чіткі інструкції допоможуть їм не розгубитися та вчинити правильно під час повітряної тривоги", - сказано у повідомленні ДСНС.
При цьому рятувальники зазначають, що найголовніше правило під час повітряної тривоги - пройти в укриття.
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