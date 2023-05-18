Сійярто звинувачує Зеленського у зазіханні на незалежність та безпеку Угорщини

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що загроза президента Володимира Зеленського підірвати нафтопровід "Дружба" не лише ставить під загрозу постачання нафти до Угорщини, а й загрожує її національному суверенітету.
Заяву міністра опублікував у Twitter офіційний представник уряду Золтан Ковач.
"Загроза Зеленського підірвати нафтопровід "Дружба" не лише ставить під загрозу постачання нафти до Угорщини, а й загрожує національному суверенітету, тому будь-яка спроба зруйнувати його є зазіханням на незалежність та безпеку Угорщини", – заявив Сійярто.
Заява Сійярто, ймовірно, ґрунтується на публікації The Washington Post від 13 травня, в якій розбирається порція секретних документів із витоку Пентагону. У публікації згадується пропозиція "підірвати" нафтопровід "Дружба", що нібито прозвучала від Зеленського в непублічній розмові. Там же було сказано, що Зеленський міг таким чином "виражати гнів щодо Угорщини", через який озвучував "гіперболічні та нездійсненні загрози".
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