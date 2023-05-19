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CNN: Плутанина навколо операції з контрнаступу є спланованою

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Затримка з оголошенням про початок штурму є тактикою, а не результатом хаосу. Плутанина навколо операції є спланованою. Про це повідомляє CNN.

Зазначається, що враховуючи обсяг техніки, порад і тренувань, які США і НАТО вклали в цю операцію – а високопоставлений американський чиновник нещодавно заявив Конгресу, що США навчали Київ, як «здивувати» – можна припустити, що ця затримка з оголошенням про початок штурму є тактикою, а не результатом українського хаосу, дезорганізації і відносно вологого квітня, який робить землю надто м'якою.

«Оголошення про початок операції – це повністю справа президента України Володимира Зеленського. Оголосити, що операція розпочалася, і годинник одразу ж почне цокати на перші результати. Скажіть, що вона ще не розпочалася, і будь-які зростаючі втрати, яких зазнає Росія, є лише наслідком звичайного виснаження сил на фронті», – зазначає видання.

CNN припускає, що цілком можливо, що світ дізнається про початок контрнаступу лише тоді, коли з'являться його перші відчутні результати.

«Багато з того, що відбувається, не виноситься на публіку. Мета цієї плутанини, очевидно, полягає в тому, щоб вивести москву з рівноваги, щоб вона не могла оцінити, чи є кожна нова атака українських сил «справжньою», чи це просто чергова проба сил», – додають аналітики.

Видання визнає, що Києву досі вдавалося тримати в таємниці свої наміри, підготовку та будь-які можливі фальстарти. Українцям вистачає терпіння і здатності тримати свій план у таємниці, щоб методично його реалізовувати. москва, натомість, продемонструвала свою дисфункціональність у повному обсязі. Це матиме життєво важливе значення в найближчі тижні: москва, схоже, дуже погано обробляє погані новини, причому публічно.

Удари по конкретних і важливих російських цілях в глибині окупованої території можуть прискоритися і стати більш жорстокими, як у випадку з ракетними ударами по Луганську.

«Повномасштабна атака на ослаблені позиції росіян – де ланцюги постачання, командування і моральний дух, ймовірно, слабкі – може бути здійснена Києвом у будь-який момент. У той час як суперечливі повідомлення москви, можливо, свідчать про рідкісні ознаки внутрішніх розбіжностей, повідомлення Києва є ознакою цілеспрямованості і рішучості», – підсумували в CNN.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ прорвали позиції окупантів у Бахмуті, створивши плацдарм для подальшого контрнаступу.

CNN
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