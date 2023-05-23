Данілов: Тільки деокупація Криму зможе гарантувати безпеку судноплавства в Чорному морі

Тільки деокупація Криму зможе гарантувати безпеку судноплавства та вільної торгівлі в Чорному морі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря Ради нацбезпеки та оборони України Олексія Данілова в Twitter.
"Питання безпеки всього близькосхідного регіону, безпеки судноплавства та вільної торгівлі в Чорному морі неможливо вирішити без повної та безумовної деокупації Криму та статусу Севастополя як сучасної та потужної військово-морської бази України", - написав він.
Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна може повернути Крим протягом 5-7 місяців. При цьому Данілов вважає, що метод звільнення півострова залежатиме від поведінки росії.
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