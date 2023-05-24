МОЗ: Сьогодні в Україні безкоштовні послуги з реабілітації надають майже 400 медзакладів

Наприкінці 2022 року Програма медичних гарантій розширилася за рахунок нових пакетів з реабілітації. Результати цього вже відчутні.

З початку року пацієнти отримали 70 тис. циклів реабілітації, з них 39 тис. циклів – у стаціонарах, 33 тис. амбулаторно. Сьогодні безкоштовні послуги з реабілітації надають майже 400 медзакладів, з якими НСЗУ підписала контракт.

Це в марафоні Єдині новини обговорювалось з директором департаменту високотехнологічної медичної допомоги та інновацій Міністерства охорони здоров’я Василем Стрілкою.

Це не просто цифри, це підтримка конкретних хворих і поранених у складні періоди їхнього життя. Хтось зміг повернутися до роботи чи навчання, хтось знову пішов на фронт.

«Система реабілітації зараз в Україні на етапі становлення. Поштовхом для її розвитку стало ухвалення два роки тому закону про реабілітацію у сфері охорони здоров’я», – каже Василь Стрілка.

За його словами, у сфері реабілітаційних послуг зараз працює майже вдвічі більше медпрацівників, ніж торік. Пропорційно збільшилася і кількість пацієнтів, які можуть пройти реабілітацію.

Зараз робиться усе, щоб більше не треба було відправляти наших поранених реабілітуватися за кордон.

«Більше того, вже є реабілітаційні відділення, в яких рівень допомоги відповідає європейським нормам. Приміром, одне з таких відділень у 4-й лікарні Дніпра», – говорить Василь Стрілка.

Реабілітація – дороговартісна річ. Проте вона покривається Програмою медгарантій. Кожен громадянин України – і цивільний, і військовий – має право отримати в рік два цикли реабілітації безкоштовно. Зараз МОЗ працює над тим, щоб зняти це обмеження для нейротравми – інсультів, поранень головного мозку.

Директор департаменту озвучив, скільки коштів виділяє держава на реабілітаційні заходи.

33 600 грн – якщо реабілітація проходить за двома чи більше напрямами. Приміром, травматологія й опіки. Передбачається перебування в стаціонарі протягом 21 дня.

19 700 грн – за одним напрямом. Термін перебування у реабілітаційному відділенні не менше 14 днів.

10 800 грн – для проходження реабілітації амбулаторно.

«Коштів достатньо. Про це говорить і те, що багато приватних медзакладів підписують контракти з НСЗУ на пакети надання реабілітаційних послуг», – говорить Василь Стрілка.

Рішення про необхідність реабілітації для пацієнта ухвалює лікар у стаціонарі. Він і спрямовує пацієнта до реабілітаційного відділення чи центру.

Якщо ж пацієнт вважає, що він потребує такої допомоги, а йому відмовляють, Василь Стрілка радить звернутися до головного лікаря медзакладу, за необхідності можна зателефонувати на гарячу лінію НСЗУ.