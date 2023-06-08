Експерти КНДІСЕ порахували збитки України від агресії рф

За попередніми підрахунками, збитки для екології України від військової агресії росії становлять понад 2 трильйони гривень. Таку цифру озвучив директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) Олександр Рувін, передає УНН.

Рувін наголосив - сума однозначно буде збільшуватися після деокупації українських територій та проведення необхідних досліджень.

“Обстріли промислових споруд, транспортної інфраструктури та житлових будівель, воєнні дії окупантів на території лісів у Чорнобильській зоні відчуження, в акваторії Чорного й Азовського морів, а також руйнування систем водопостачання та каналізації, небезпечного поводження з відходами на тимчасово окупованих територіях призводять до широкомасштабних і серйозних екологічних проблем з довгостроковими наслідками для природи та здоров'я людей України.

Безпрецедентним стало вчинення росіянами катастрофи на Каховській гідроелектростанції, постійною є небезпека обстрілів хімічних заводів та об’єктів атомної енергетики тощо.

Станом на сьогодні, за попередніми підрахунками, збитки для екології України від військової агресії РФ складають понад 2 трильйони гривень. Однозначно ця сума буде в рази збільшена, коли Україна повністю звільнить українські території від російських загарбників та проведе всі необхідні екологічні експертизи та дослідження”, - зазначив Олександр Рувін.

Очільник КНДІСЕ підкреслив, що загальна справа дослідження збитків для екології України від війни складається із сотень локальних випадків. За кожним із них стоїть робота експерта для надання слідству надійних, науково обґрунтованих доказів злочинів рф. Завдяки членству КНДІСЕ в Європейській мережі судово-експертних установ (European Network of Forensic Science Institutes), висновки експертів КНДІСЕ чинні та приймаються судами країн Європейського Союзу, а також ряду інших країн, які входять до ENFSI.

Наразі експерти КНДІСЕ мають всі можливості для комплексного визначення збитків екології України від наслідків війни. Фахівці інституту вже працюють за напрямами підрахунку збитків від знищення лісових ресурсів, забруднення атмосферного повітря, ґрунтів, водних об’єктів, безпосередньо Чорного й Азовського морів, річок України, а також шкоди, нанесеної екосистемам і біорізноманіттю.

Це надзвичайно масштабна та велика робота, але її потрібно проводити, щоб зрештою наша держава мала можливість на міжнародному рівні притягнути винних до відповідальності та отримати матеріальну компенсацію на ліквідацію екологічних наслідків повномасштабного вторгнення та воєнної агресії росіян. Фіксуємо всі факти екологічних злочинів російських терористів, встановлюємо збитки від цих дій, визначаємо потребу в реконструкції, відновленні та охороні природних ресурсів. Крім того, наші дослідження сприяють розробці стратегії мінімізації екологічних збитків вже сьогодні та зміцненню управління використанням природних ресурсів у сучасних умовах», – підсумував Олександр Рувін.

Встановлення збитків від воєнної агресії рф для різних екосистемних компонентів України нині включають дослідження:

· рівня забруднення повітря від викидів військової техніки, вибухів, пожеж, паливних пунктів, а також виміри шкідливих газів, пилу, хімічних речовин;

· забруднення ґрунтів наслідками викидів, вибухів, руйнувань будівель тощо. Проводяться аналізи ґрунту для виявлення наявності в них токсичних речовин, важких металів, радіоактивного забруднення, а також встановлення їх впливу на родючість ґрунтів і подальшу можливість ведення сільськогосподарських робіт;

· знищення лісових масивів, вимірювання рівня втрати біорізноманіття, оцінку змін в розподілі видів рослин і тварин;

· забруднення води від викидів, руйнувань і техногенних аварій. Аналіз охоплює рівень хімічних речовин, наявність паливно-мастильних плям, зміни в рівновазі водних екосистем, втрату водних живих організмів та руйнування біосистеми;

· пошкодження надр корисних копалин, відсутність доступу до ресурсів, забруднення та знищення об’єктів їх видобування.