Данілов: Потенційна загроза стосовно Запорізької атомної електростанції існує

Потенційна загроза щодо Запорізької АЕС існує, адже там знаходяться терористи рф, які захопили цей об’єкт, який є дуже небезпечним з точки зору багатьох питань.

Про це сказав Секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

«Потенційна загроза стосовно Запорізької атомної електростанції існує, на превеликий жаль, там на сьогодні знаходяться терористи рф, які захопили цей об’єкт, який є дуже небезпечним з точки зору багатьох питань. Я можу сказати, що якщо надалі так буде продовжуватися, то нам може те що відбувалося в Чорнобилі бути такими маленькими квіточками, у порівнянні з тим, що може відбутися на ЗАЕС», - сказав Данілов.