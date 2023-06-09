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Данілов: Потенційна загроза стосовно Запорізької атомної електростанції існує

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Потенційна загроза щодо Запорізької АЕС існує, адже там знаходяться терористи рф, які захопили цей об’єкт, який є дуже небезпечним з точки зору багатьох питань.

Про це сказав Секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

«Потенційна загроза стосовно Запорізької атомної електростанції існує, на превеликий жаль, там на сьогодні знаходяться терористи рф, які захопили цей об’єкт, який є дуже небезпечним з точки зору багатьох питань. Я можу сказати, що якщо надалі так буде продовжуватися, то нам може те що відбувалося в Чорнобилі бути такими маленькими квіточками, у порівнянні з тим, що може відбутися на ЗАЕС», - сказав Данілов.

Данілов
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