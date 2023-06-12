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Мінзахисту довкілля: З Каховського водосховища втрачено 70% води

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Станом на ранок 11 червня через підрив окупантами Каховської ГЕС з Каховського водосховища втрачено 70% води. Про це повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

"Станом на ранок через підрив окупантами Каховської ГЕС з водосховища втрачено 70% або 13,95 куб. км води", - йдеться в повідомленні.

Фіксується зниження рівня води в Дніпрі нижче зруйнованої греблі. Так, на позначці Херсон рівень води знизився майже на 1,5 м і становить 4,2 м. У середньому за добу утримується тенденція зниження рівня на 1-5 см за годину.

У районі природного парку "Нижньодніпровський" вода зійшла на 20 см, порівняно з вечірніми показниками. Також триває обміління акваторії у нацпарку "Кам'янська Січ" - на понад 7 метрів.

За результатами лабораторних досліджень, проведених фахівцями Державної екологічної інспекції та Держводагентства, у дніпровській воді та воді р. Інгулець вміст нафтопродуктів не перевищує гранично допустимих концентрацій.

Нагадаємо, течією в море та до берегів несе російські боєприпаси та міни зі складів окупантів, які розташовувались на лівобережжі Херсонської області.

Крім того, росіяни вимагають гроші з волонтерів, які намагаються евакуювати людей з підтоплених населених пунктів.

Каховська ГЕС
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