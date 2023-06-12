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Експерт: Протягом червня ціни на автопальне знижуватимуться, але не активно

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Протягом червня ціни на бензин і дизельне пальне на АЗС знижуватимуться, але не активно.

Вартість на оптовому ринку значно впала, сказав аналітик профільного видання "Нафторинок" Олександр Сіренко.

"Ціни на бензин і дизпальне знижуватимуться, але не активно. Я сподіваюсь, що конкуренція зробить свою справу. Якщо є зазор у 10-15 гривень на літрі, то можна 1-2-3 гривні поконкурувати", – сказав він.

Багато хто на ринку чекає зниження вартості з боку групи "Приват", якій належать "Авіас", "Авіас плюс", UKRNAFTA, "УкрТатНафта", ANP, "Мавекс", "Мавекс плюс", Sentosa Oil, ЮКОН, "ЮКОН сервіс", Rubix, "ЗапоріжНафтоПродукт". Востаннє група знижувала ціни у квітні.

"Я думаю, що їх крок буде потужний і це помітять усі. Мабуть, на 3-4 гривні одразу. Бо інші національні оператори, мережі з великою кількістю заправок знижували ціни на 1-2 гривні декілька разів у травні. А "Приват" трошки пригальмував, проте, думаю, згодом буде вже видно всім, бо вони зараз втрачають клієнтів. У них зараз найдорожчі бензин та дизельне пальне – по 47 гривень", – додав Сіренко.

АЗС, Сіренко, пальне
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