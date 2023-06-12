Експерт: Протягом червня ціни на автопальне знижуватимуться, але не активно

Протягом червня ціни на бензин і дизельне пальне на АЗС знижуватимуться, але не активно.
Вартість на оптовому ринку значно впала, сказав аналітик профільного видання "Нафторинок" Олександр Сіренко.
"Ціни на бензин і дизпальне знижуватимуться, але не активно. Я сподіваюсь, що конкуренція зробить свою справу. Якщо є зазор у 10-15 гривень на літрі, то можна 1-2-3 гривні поконкурувати", – сказав він.
Багато хто на ринку чекає зниження вартості з боку групи "Приват", якій належать "Авіас", "Авіас плюс", UKRNAFTA, "УкрТатНафта", ANP, "Мавекс", "Мавекс плюс", Sentosa Oil, ЮКОН, "ЮКОН сервіс", Rubix, "ЗапоріжНафтоПродукт". Востаннє група знижувала ціни у квітні.
"Я думаю, що їх крок буде потужний і це помітять усі. Мабуть, на 3-4 гривні одразу. Бо інші національні оператори, мережі з великою кількістю заправок знижували ціни на 1-2 гривні декілька разів у травні. А "Приват" трошки пригальмував, проте, думаю, згодом буде вже видно всім, бо вони зараз втрачають клієнтів. У них зараз найдорожчі бензин та дизельне пальне – по 47 гривень", – додав Сіренко.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023