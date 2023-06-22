Група ДТЕК приєдналася до глобальної коаліції з відновлення енергетичної галузі України

Група ДТЕК приєдналася до глобальної коаліції за підтримки ООН, покликаної відновити зруйновану війною енергетичну галузь України і допомогти їй стати "зеленою" енергетичною державою. Про це повідомила пресслужба компанії у середу, 21 червня.

Вказано, що енергетична ініціатива України започаткована Глобальним договором Організації Об'єднаних Націй. Її завдання, з-поміж іншого, спрямувати потік глобального капіталу на фінансування відновлювальних і трансформаційних процесів в українській енергетиці, стимулювати і прискорити розвиток сталої енергетики в нашій країні.

За оцінками Світового банку, на короткострокову реконструкцію галузі знадобиться 5,7 млрд доларів, а на повне відновлення до 2033 року – до 47 млрд доларів.

Для того, щоб пережити наступну зиму, Україна потребує додаткових генеруючих потужностей. Одна лише компанія ДТЕК потребує 150 млн доларів на ремонт п'яти теплових електростанцій (ТЕС) і ще 27 млн доларів на відновлення мереж.

"Україна стоїть перед найбільшою енергетичною проблемою серед європейських країн із часів Другої світової війни. Глобальна коаліція державних і приватних партнерів може прискорити відновлення та модернізацію нашої енергетичної галузі та, зі свого боку, відродити Україну після спустошливої війни", – зазначив генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко на конференції з відновлення України (Ukraine Recovery Conference) в Лондоні.

За його словами, Україна має достатній потенціал для того, щоб стати критично важливим партнером Європи в її переході до майбутнього з чистим нульовим рівнем викидів вуглецю і покласти край залежності континенту від росії.

Окрім участі в Енергетичній ініціативі України, ДТЕК є членом нового Українського ділового договору – спільної ініціативи урядів Великої Британії та України, покликаної надати міжнародному бізнесу платформу для демонстрації підтримки відновлення України. Енергетична ініціатива України має стати галузевим форумом у рамках ширшої структури Ділового договору.