Шмигаль: Попри виділені кошти, проєкти з відновлення рухаються занадто повільно

В Україні повільно реалізуються проєкти відновлення відбувається, хоча центральна влада виділила необхідне фінансування. Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду у вівторок, 27 червня.
"Ми створили Фонд ліквідації наслідків збройної агресії. Це одне з основних джерел фінансування відновлення. Уже зараз є у фонді майже 62 млрд гривень", – сказав він.
Шмигаль зазначив, що уряд уже розподілив 23,5 млрд гривень на різні проєкти відновлення.
"Наразі ми бачимо, що, попри виділені кошти, проєкти рухаються занадто повільно. Тому ще раз повторюю для всіх керівників ЦОВВ і місцевої влади: відновлення – пріоритет, люди чекають на допомогу", – наголосив Шмигаль.
За його даними, за програмою єВідновлення подано 21600 заяв, але 378 з них передано для виплат.
"Тільки 2%. Це незадовільна робота! Уряд створив усі інструменти, ухвалив необхідні постанови, порядки та документи, створив цифрову архітектуру всього процесу. Місцеві керівники та комісії мають у рази прискорити процес. Швидко – це не місяці, а тижні, які даємо на виправлення ситуації", – резюмував він.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023