Шмигаль: Попри виділені кошти, проєкти з відновлення рухаються занадто повільно

В Україні повільно реалізуються проєкти відновлення відбувається, хоча центральна влада виділила необхідне фінансування. Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду у вівторок, 27 червня.

"Ми створили Фонд ліквідації наслідків збройної агресії. Це одне з основних джерел фінансування відновлення. Уже зараз є у фонді майже 62 млрд гривень", – сказав він.

Шмигаль зазначив, що уряд уже розподілив 23,5 млрд гривень на різні проєкти відновлення.

"Наразі ми бачимо, що, попри виділені кошти, проєкти рухаються занадто повільно. Тому ще раз повторюю для всіх керівників ЦОВВ і місцевої влади: відновлення – пріоритет, люди чекають на допомогу", – наголосив Шмигаль.

За його даними, за програмою єВідновлення подано 21600 заяв, але 378 з них передано для виплат.

"Тільки 2%. Це незадовільна робота! Уряд створив усі інструменти, ухвалив необхідні постанови, порядки та документи, створив цифрову архітектуру всього процесу. Місцеві керівники та комісії мають у рази прискорити процес. Швидко – це не місяці, а тижні, які даємо на виправлення ситуації", – резюмував він.