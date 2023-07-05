Юсов: пригожин не використовуватиме білорусь для постійного базування «вагнерівців».

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов припускає, що ватажок пвк «вагнер» євгеній пригожин у білорусі буватиме, але не використовуватиме цю країну для постійного базування «вагнерівців». Про це він розповів в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини».

«Що стосується пригожина у білорусі, то очевидно, що він там буватиме. Можна говорити про перенесення юридичної адреси, про використання білорусі як певного логістичного хабу або для перекидання на інші напрямки та на інші континенти. Думаю, Африку, списувати поки що зарано. Але вести мову про те, що увесь особовий склад пвк «вагнер», сили та засоби перебазовані до білорусі, поки зарано. Більшою мірою це такі інформаційні активності, які мають показати дотримання тих домовленостей, які були озвучені за результатами останніх подій, маршів та заколотів», – сказав представник Головного управління розвідки.

Відповідаючи на питання про те, чому ватажок пвк «вагнер» обрав саме білорусь, Юсов додав: «Варіантів уже не так багато може бути. Наприклад, Німеччина чи Франція навряд чи погодяться, як і багато інших країн із демократичними урядами. На Північну Корею, напевно, не згодяться у самому пвк «вагнер». Тому варіантів залишається не так уже й багато».