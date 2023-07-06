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Шмигаль запевняє, що дефіциту пального в Україні не буде

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Дефіциту пального в Україні не буде, ситуація є контрольованою.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав в ефірі телемарафону «Єдині новини», передає кореспондент Укрінформу.

«На сьогодні ні у Європі, ні в Україні не спостерігається дефіциту пального. За прогнозами, дефіциту також не буде. Тобто, ми очікуємо спокійної ситуації на ринку пального», - заявив Шмигаль.

За його словами, це питання обговорювалося на нараді Мінекономіки з представниками ключових мереж, які торгують дизелем та бензином.

«Тому бачимо спокійну ринкову ситуацію з нормальним постачанням та продажем дизелю та бензину. Дефіцит не очікуємо», - додав глава уряду.

Шмигаль, паливо
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