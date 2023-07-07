Шмигаль: Після завершення війни основою нашої оборони стане професійна армія

Після завершення війни Україна відмовиться від призову в нинішньому вигляді і сформує професійну армію.

Першочергове завдання уряду – це завершити перехід Сил безпеки та оборони України на стандарти НАТО. В усіх аспектах: від техніки та зброї до планування і аналізу. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Після завершення війни Україна відмовиться від призову в тому вигляді, як він існував до війни. Основою нашої оборони стане професійна армія. Одночасно буде створено два компоненти резерву", – каже Шмигаль.

Прем'єр попередив, що всі військовозобов'язані будуть постійно проходити обов'язкові навчання за визначеними військовими спеціальностями.

Крім того влада звертатиме увагу на питання військово-патріотичного виховання та розбудови системи національного спротиву.

"Ще один компонент Нової української армії – це розвиток ВПК. Україна вже активно нарощує виробництво зброї та техніки. Більше того, запускаємо нові програми та проєкти. Приватний бізнес має стати повноцінним партнером держави у воєнно-промисловому комплексі", – зазначив він.

За словами прем'єра, буде створена нова система оборонних закупівель, яка включатиме активну взаємодію з міжнародним партнерами та довгострокове бюджетне планування.