ЦНС: окупанти на захоплених територіях України обіцяють гроші підліткам за отримання російських паспортів

окупанти на тимчасово захоплених територіях України обіцяють гроші за отримання російських паспортів підлітками.
Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).
Окупаційна адміністрація тимчасово захоплених територій обіцяє гроші за отримання 14-річними підлітками паспортів російської федерації.
«Так, за отримання паспортів рф 14-річними підлітками, ворог обіцяє їх батькам виплати материнського капіталу. Таким чином ворог сподівається виконати план з паспортизації регіону», – йдеться в повідомленні.
Також окупанти викрадають людей та катують їх за відмову від російського паспорта. Зокрема такі випадки зафіксовані в Енергодарі, що у Запорізькій області.
Нагадаємо, російські військові на тимчасово окупованих територіях Херсонської області заборонили надавати медичну допомогу людям без паспорта рф.
Також для примусової паспортизації росіяни використовують скрутне становище українців, які постраждали через підтоплення після підриву Каховської ГЕС. Навіть мізерні грошові виплати та тимчасове житло надають лише тим, хто вступив у «російське громадянство».
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