У Криму окупанти зігнали дітей на збори з військової і тактико-вогневої підготовки

У тимчасово окупованому Криму дітей долучили до наметових військових зборів, де вони проходили військову і тактико-вогневу підготовку.

Про це повідомило Представництво Президента України в АР Крим та м. Севастополь, передає Укрінформ.

«З ініціативи "міністерства внутрішніх справ по республіці Крим" діти, які перебувають на профобліку, взяли участь у наметових військових зборах, де вивчали початкову військову підготовку, тактико-вогневу підготовку тощо. В таких навчаннях також взяли участь неповнолітні діти з військово-патріотичного руху “юнармія”, - зазначають у представництві.

За його інформацією, окупанти в Криму також навчають курсанток на операторів дронів-камікадзе.