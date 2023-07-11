У Криму окупанти зігнали дітей на збори з військової і тактико-вогневої підготовки

У тимчасово окупованому Криму дітей долучили до наметових військових зборів, де вони проходили військову і тактико-вогневу підготовку.
Про це повідомило Представництво Президента України в АР Крим та м. Севастополь, передає Укрінформ.
«З ініціативи "міністерства внутрішніх справ по республіці Крим" діти, які перебувають на профобліку, взяли участь у наметових військових зборах, де вивчали початкову військову підготовку, тактико-вогневу підготовку тощо. В таких навчаннях також взяли участь неповнолітні діти з військово-патріотичного руху “юнармія”, - зазначають у представництві.
За його інформацією, окупанти в Криму також навчають курсанток на операторів дронів-камікадзе.
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