Байден: Не думаю, що є реальна перспектива використання путіним ядерної зброї

Президент США Джо Байден заявив про відсутність "реальної перспективи" використання росією ядерної зброї у війні проти України.
Про це Байден заявив на пресконференції у Гельсінкі за підсумками зустрічі з лідерами Північної Європи в четвер, повідомляє кореспондент "Європейської правди".
На питання про можливі дії росії в контексті спроби заколоту групи вагнера американського президента попросили прокоментувати можливість використання ядерної зброї.
"Я не думаю, що є реальна перспектива використання путіним ядерної зброї. Не лише Захід, а й Китай та решта світу сказали: "Не вдавайтесь до цього. Не робіть цього", – сказав він.
Байден також вказав, що росія продовжує спроби втручатись у вибори у США, а на питання про можливі дії ватажка "пвк вагнер" євгенія пригожина відповів: "Та бог його зна, що він може зробити".
"Ми навіть не знаємо, де він перебуває і в якій ситуації. Я б на його місці був обережним із тим, що їм, я б ретельно вивчав, що мені пропонують на обід. Якщо коротко: я не знаю і ніхто не знає", – додав американський лідер.
Як відомо, ядерна зброя стала інструментом шантажу з боку москви під час повномасштабної війни проти України. Серед іншого, росія навесні цього року домовилась про дислокацію частини ядерного озброєння в білорусі.
Лідери НАТО на саміті цього тижня засудили ядерну риторику росії і застерегли, що будь-яке застосування росією ядерної зброї матиме серйозні наслідки.
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