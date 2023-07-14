Командувач Об'єднаних Сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів про захист державного кордону від можливого проникнення ворога.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
"Ми продовжуємо створювати інженерні загородження безпосередньо по державному кордону. Риємо протитанкові рови, мінуємо місцевість. Упереджуючи проникнення ворожих диверсійних груп та перетинання кордону бронетанковою технікою встановлюємо відповідні мінні поля", - зазначив Наєв.
"Ми розуміємо, що лінія державного кордону з нашими північними сусідами у цивільному вигляді ще нам довго не знадобиться, оскільки по той бік кордону друзів у нас немає. Тож поставлене завдання, зробити прикордонну смугу для ворога непрохідною", - додав він.
Командувач Об'єднаних Сил розповів, що за останню декаду місяця встановлено 30 протитанкових мінних полів та загороджень з використанням більше 5,8 тис. мін. Вздовж кордону обладнано близько 5 тис. метрів траншей та 6,5 тис. метрів протитанкових ровів. Споруджено 80 перекритих щілин, укриттів і вогневих позицій для особового складу, а також вогневих позицій для важкої техніки".
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