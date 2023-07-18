Зеленський: Блокуючи роботу зернової ініціативи рф тисне на світовий ринок агропродукції

російська федерація блокує роботу Чорноморської зернової ініціативи з метою тиску на світовий ринок аграрної продукції.
Про це зазначив Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю представникам африканських ЗМІ, повідомляє пресслужба ОП.
«Для росії це формат демпінгу на ринку зерна, агропродукції для того, щоб блокувати Україну й бути єдиним великим експортером із цього регіону. Абсолютно зрозуміло: щоб розв’язувати свої політичні питання – тиск, і щоб саме їхні компанії заробляли гроші. Тиснути на країни Африки, Азії, Європейського континенту. Те ж саме було в них з енергетикою: з газом, з енергетичними ресурсами, з нафтою», – сказав Президент.
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