У Криму вчителька російської мови намагалася підпалити військкомат

У тимчасово окупованому Криму затримали вчительку російської мови, яка намагалася підпалити місцевий військкомат.

Про це повідомляє Telegram-канал SHOT.

29 липня близько 19:00 51-річна вчителька російської мови прийшла до комісаріату на Земській вулиці у Феодосії і спробувала кинути коктейль Молотова в будівлю. Однак пляшка не долетіла і розбилася об асфальт, а полум'я, що спалахнуло, швидко згасло. У підпалу, ніхто не постраждав.

Співробітники комісаріату затримали жінку, яка виявилася викладачем російської та літератури в одній зі шкіл Феодосії. Наразі силові структури проводять роботу з педагогом. Відзначають, що у її телефоні знайшли листування з куратором.

Нагадаємо, минулого місяця у російському місті Владімір місцева чиновниця намагалася коктейлями Молотова підпалити будівлю військкомату.