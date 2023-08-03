Стало відомо, коли країни Балтії відключаться від енергосистеми росії

Оператори системи передачі електроенергії Литви, Латвії та Естонії вирішили, що відключаться від росії в лютому 2025 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства енергетики Литви.
Одразу ж після відключення від рф країни підключатимуться до Європи
Litgrid, AST і Elering, оператори системи передачі електроенергії Литви, Латвії та Естонії, підписали угоду про дату синхронізації.
Згідно з угодою, відключення від контрольованої росією системи і підключення до мереж континентальної Європи відбудеться в лютому 2025 року.
Угода також передбачає, що країни Балтії спільно відмовляться від продовження контракту БРЕЛЛ (Електричне кільце білорусі, росії, Естонії, Латвії та Литви - ред.), укладеного з російськими та білоруськими операторами влітку 2024 року, за півроку до синхронізації.
Що ще відомо про відключення від рф
"Необхідні роботи, як-от встановлення перших синхронних компенсаторів, встановлення систем управління і реконструкція третьої лінії між Естонією і Латвією, будуть завершені до узгодженого терміну. Решту проєктів балтійських операторів, пов'язаних із синхронізацією, буде реалізовано до кінця 2025 року або пізніше", - йдеться у заяві.
Очікується, що найближчим часом прем'єр-міністри трьох країн Балтії висловлять свою підтримку операторській угоді.
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