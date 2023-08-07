Мінреінтеграції: В Україні змінено періоди виплат державної допомоги ВПО

В Україні змінено періоди виплат державної допомоги внутрішньо переміщеним особам (ВПО). Тепер буде два виплатних періоди для переселенців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
"Згідно з Постановою КМУ від 11 липня 2023 року № 709, яку розробило Мінсоцполітики, змінено періоди виплат державної допомоги внутрішньо переміщеним особам", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у серпні й надалі буде два виплатних періоди допомоги ВПО - до 15 і 28 числа.
Йдеться про щомісячну державну допомогу на проживання у розмірі 3 тисяч гривень особам з інвалідністю й дітям і 2 тисяч гривень для всіх інших внутрішніх переселенців.
Українців закликали звертатись до Мінреінтеграції на цілодобову гарячу лінію з кризових питань: 15-48 або на гарячу лінію Уповноваженого з питань ВПО за номером: (066) 813-62-39.
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