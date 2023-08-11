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Юсов: Конфлікт між пригожиним та шойгу нікуди не зник

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Конфлікт між ватажком пвк «вагнер» євгеном пригожиним та керівником міноборони росії сергієм шойгу нікуди не зник.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов у ефірі телемарафону.

За його словами, пригожин ще може проявити себе, і багато наближених до шойгу генералів, у тому числі начальника генерального штабу рф валерій герасимов, це розуміють.

«Нічого не скінчилося, і історія пригожин – шойгу також не закінчилася. А те, що герасимов останнім часом намагається імітувати активність, показувати, що він живий, молодий і все таке – це теж свідчить про те, що він боїться і переживає за своє майбутнє», – розповів Юсов.

Він також повідомив, що влада рф вже почала «шукати крайніх» серед військового керівництва та офіцерів, щоб звинуватити їх у провалі вторгнення в Україну.

«Військові, звісно, вже починають розуміти, що саме їх готують на цю роль. Їм це не подобається, тому вони намагаються якось відбиватися, огризатися, поки в такий тихий кулуарний спосіб», – резюмував представник ГУР.

шойгу, пригожин, Юсов
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