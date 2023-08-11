Юсов: Конфлікт між пригожиним та шойгу нікуди не зник

Конфлікт між ватажком пвк «вагнер» євгеном пригожиним та керівником міноборони росії сергієм шойгу нікуди не зник.
Про це заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов у ефірі телемарафону.
За його словами, пригожин ще може проявити себе, і багато наближених до шойгу генералів, у тому числі начальника генерального штабу рф валерій герасимов, це розуміють.
«Нічого не скінчилося, і історія пригожин – шойгу також не закінчилася. А те, що герасимов останнім часом намагається імітувати активність, показувати, що він живий, молодий і все таке – це теж свідчить про те, що він боїться і переживає за своє майбутнє», – розповів Юсов.
Він також повідомив, що влада рф вже почала «шукати крайніх» серед військового керівництва та офіцерів, щоб звинуватити їх у провалі вторгнення в Україну.
«Військові, звісно, вже починають розуміти, що саме їх готують на цю роль. Їм це не подобається, тому вони намагаються якось відбиватися, огризатися, поки в такий тихий кулуарний спосіб», – резюмував представник ГУР.
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