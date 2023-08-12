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Опитування показало, скільки українців підтримують скасування ЗНО/НМТ

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Скасування ЗНО/НМТ під час війни підтримують 39% громадян України, 35% виступають проти цього.

Про це свідчать результати опитування «Між якістю та безпечністю: шкільна освіта та вступні випробування в умовах війни», які оприлюднила аналітик Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва Поліна Бондаренко в Укрінформі.

"39% підтримують скасування ЗНО/НМТ під час війни, 35% проти скасування. Ми бачимо тенденцію, порівняно з 2021 роком, що знизилася частка осіб, які підтримують скасування, а також тих, хто проти. Це відбулося за рахунок тих, хто не визначився ", - сказала Бондаренко.

Попри те, що відносна більшість населення підтримує скасування ЗНО/НМТ, 64% все ще вважає, що ЗНО/НМТ є запорукою рівного вступу до університетів.

Крім того, 55% населення переконані, що ЗНО/НМТ здатне зменшити рівень корупції. Не згодні з цим 24% опитаних.

Всеукраїнське опитування проведене Фондом «Демократичні ініціативи» ім. Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології у період з 3 по 17 липня 2023 року. Всього методом face-to-face було опитано 2011 респондентів віком від 18 років, які проживали на підконтрольних Україні територіях.

До вибірки не потрапили особи, які перебувають в інституційних умовах: лікарнях, в’язницях, на військовій службі, яка унеможливлює відбір у звичайних домогосподарствах тощо.

За звичайних обставин статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 2,8% для показників, близьких до 25 або 75%; 2,0% для показників, близьких до 12 або 88%; 1,4% для показників, близьких до 5 або 95%; 0,7% для показників, близьких до 1 або 99%.

ЗНО, опитування, НМТ
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