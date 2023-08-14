Шмигаль: Укриттями обладнано лише дві третини навчальних закладів України

Укриттями на випадок повітряної тривоги обладнано лише дві третини навчальних закладів України. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

До початку навчального року залишилося менше ніж місяць, а укриття обладнані лише в 68% освітніх установ, заявив прем'єр.

"Цього недостатньо. Місцева влада повинна діяти активніше. Гроші на укриття Уряд виділив ще в квітні", – написав Шмигаль.

За його словами, в умовах війни навчання може проводитися як очно, так і онлайн, а також у змішаній формі – рішення про це зможуть приймати на місцях, залежно від ситуації з безпекою.

В окремих школах буде запроваджено спеціальний формат для учнів, які перебувають за кордоном – їм викладатиметься лише український компонент шкільної програми обсягом від шести до восьми уроків на тиждень.