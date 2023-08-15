Financial Times: У росії придумали, як обійти обмеження ціни на нафту

Завищені транспортні витрати дозволяють російським компаніям заробляти набагато більше від продажу сирої нафти до Індії, ніж це визнавалося раніше.

Про це повідомляє Financial Times.

Британське видання пише, що ці витрати можуть приносити більше мільярда доларів за квартал. Донедавна здавалося, що росія дотримується західних обмежень, спрямованих на скорочення її доходів у відповідь на повномасштабне вторгнення в Україну. російські нафтовики продавали свою продукцію Індії за ціною, нижчою за 60 доларів за барель. Але з урахуванням вартості фрахту вони і трейдери стягують набагато більші суми.

Financial Times проаналізував судна, які прямують з російських балтійських портів до Індії. І виявилося, що ці додаткові стягнення разом з комісійними, отриманими від транспортування нафти на суднах, пов'язаних з рф, могла принести москві 1,2 мільярди доларів за 3 місяці до липня.

Цінова стеля, запроваджена G7, має на меті зберегти потік російської нафти, водночас зменшивши доходи, які можуть бути використані для фінансування війни. Але обмеження не накладає жодних обмежень на вартість фрахту.

Митні дані, опубліковані в росії з грудня до кінця червня, свідчать, що середня ціна сирої нафти, яку постачали Індії, становила близько 50 доларів за барель. Але дані індійської митниці говорять, що ціни, які фактично сплачувалися в Індії після доставки за той самий період становили 68 доларів.

Звісно, ціна була нижчою за середню у світі, яка становила 79 доларів за барель. Але це означає, що ціни між Балтикою і Індією зростали на 18 доларів за барель.

Представник індійської державної нафтової компанії, повідомив, що індійські покупці купували її з урахуванням вартості доставки. За даними аналітичної компанії Kpler, нафтовидобувні компанії «лукойл» і «роснефть» здійснювали прямі продажі індійським нафтопереробним заводам. В інших випадках продажем займаються трейдингові компанії, які з'явилися в минулому році і тісно пов'язані з російськими нафтовими компаніями.

«За оцінками Kpler, росія відправила 108 млн барелів з Балтії до Індії з травня по липень на 134 суднах, в той час, коли розбіжність між цінами становив в середньому 17 доларів за барель, з урахуванням лагу між відправленням і доставкою. На той час, за оцінками Argus, комерційні ціни на морські перевезення становили в середньому 9 доларів за барель, що свідчить про те, що завищення ціни може становити близько 800 мільйонів доларів», - пише видання.

Financial Times виявило ще 26 «суден-привидів», які були куплені їхніми нинішніми власниками з початку війни. Їхні власники - таємні, приховані через підставні компанії, переважно на Маршаллових островах і в Ліберії. Але всі вони різко переорієнтувалися на російські нафтові маршрути. За три місяці до липня близько 40% нафти, що постачалася з Балтії, було перевезено пов'язаним з росією флотом.

«Оцінки вартості фрахту, розраховані агентством Argus, свідчать про те, що цей флот, можливо, заробив понад 350 мільйонів доходу на маршруті за квартал. Якщо додати 800 мільйонів доларів, на які були завищені тарифи, це означає, що російські компанії могли таємно отримати на мільярд доларів більше за цей період», - йдеться в статті.