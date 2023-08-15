В окупованому Криму спостерігається різке підвищення цін на паливо

В окупованому росіянами Криму спостерігається різке підвищення цін на паливні матеріали.
Про це повідомили у пресслужбі представництва президента України у Криму.
Зазначається, що подорожчання пов'язують із дефіцитом палива – на півострові практично не залишилося запасів.
«Водночас, окупаційна адміністрація намагається заспокоїти місцеве населення і заявляє, що палива вистачає в повному обсязі, а ситуація в Криму «стабільна» і «перебуває під контролем», – заявляють у представництві президента.
Також на півострові фіксується скорочення кількості російських туристів та зниження вартості відпочинку.
«Власники готелів зазначають, що основною причиною зниження попиту на відпочинок в окупованому Криму є транспортні обмеження, а також психологічний страх сімей з дітьми», – йдеться у повідомленні.
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