В окупованому Криму спостерігається різке підвищення цін на паливо

В окупованому росіянами Криму спостерігається різке підвищення цін на паливні матеріали.

Про це повідомили у пресслужбі представництва президента України у Криму.

Зазначається, що подорожчання пов'язують із дефіцитом палива – на півострові практично не залишилося запасів.

«Водночас, окупаційна адміністрація намагається заспокоїти місцеве населення і заявляє, що палива вистачає в повному обсязі, а ситуація в Криму «стабільна» і «перебуває під контролем», – заявляють у представництві президента.

Також на півострові фіксується скорочення кількості російських туристів та зниження вартості відпочинку.

«Власники готелів зазначають, що основною причиною зниження попиту на відпочинок в окупованому Криму є транспортні обмеження, а також психологічний страх сімей з дітьми», – йдеться у повідомленні.