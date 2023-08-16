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Данілов: Розмови про можливі переговори з країною-загарбником існують лише в інтернеті

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Данілов: Розмови про можливі переговори з країною-загарбником існують лише в інтернеті

Західні партнери не змушують Україну до проведення переговорів з державою-агресором росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олексія Данілова IlSussidiario.

За словами Данілова, розмови про можливі переговори з країною-загарбником "існують лише в інтернеті".

"Нам не вказували на зобов'язання вести переговори"," - заявив він.

Окрім цього Данілов відреагував на мирну місію, ініціатором якої є Папа Римський Франциск. Секретар РНБО вважає, що якщо "Папа готовий потиснути руку вбивці 500 українських дітей, то в цьому світі точно відбувається щось погане і антихристиянське".

Данілов переконаний, що у росії немає іншої альтернативи, окрім як бути "розгромленою на українській землі".

Данілов
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