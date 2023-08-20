Китай провів масштабні військові навчання з блокування морського й повітряного простору Тайваню

На тлі поїздки до США віцепрезидента Тайваню Вільяма Лая Китай провів масштабні військові навчання, на яких відпрацьовувалося блокування морського й повітряного простору навколо острова.
Про це повідомляє міністерство оборони КНР, передає Укрінформ.
До навчань залучалися військово-морські й військово-повітряні сили та підрозділи ракетних військ Східного командування Народно-визвольної армії Китаю (НВАК), відповідального за операції на Тайванському напрямку.
У ході маневрів китайські військові тренувались у захопленні контролю над морським і повітряним простором та в пошуку і знешкодженні підводних човнів на північ і південний захід від Тайваню.
Як ідеться в повідомленні, есмінці, фрегати і ракетні катери спільно з винищувачами, літаками раннього попередження й постановки перешкод вийшли у визначені райони навколо Тайваню, здійснили бойове розгортання і виконали навчальні завдання.
Задіяні в тренуваннях підрозділи ракетних військ Східного командування НВАК також здійснили розгортання на бойових позиціях і підготовку до пусків ракет.
«Усі війська вийшли у вказані морські райони та повітряний простір навколо острова Тайвань, як і було заплановано, виконали заходи всебічного, комплексного і довгострокового стримування та сформували надійне оточення острова», - зазначили в міноборони КНР, додавши, що навчання є «серйозним застереженням проти змови та провокацій сепаратистських сил незалежності Тайваню та зовнішніх сил».
Своєю чергою в оборонному відомстві Тайваню повідомили, що виявили 42 літаки та вісім кораблів НВАК, які брали участь у навчаннях. У відповідь ВМС і ВПС Тайваню також розгорнули свої сили.
При цьому 26 китайських літаків перетнули серединну лінію Тайванської протоки, яка слугує неофіційним кордоном між материком і островом, та увійшли в зону ідентифікації тайванської ППО.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023