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Китай провів масштабні військові навчання з блокування морського й повітряного простору Тайваню

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На тлі поїздки до США віцепрезидента Тайваню Вільяма Лая Китай провів масштабні військові навчання, на яких відпрацьовувалося блокування морського й повітряного простору навколо острова.

Про це повідомляє міністерство оборони КНР, передає Укрінформ.

До навчань залучалися військово-морські й військово-повітряні сили та підрозділи ракетних військ Східного командування Народно-визвольної армії Китаю (НВАК), відповідального за операції на Тайванському напрямку.

У ході маневрів китайські військові тренувались у захопленні контролю над морським і повітряним простором та в пошуку і знешкодженні підводних човнів на північ і південний захід від Тайваню.

Як ідеться в повідомленні, есмінці, фрегати і ракетні катери спільно з винищувачами, літаками раннього попередження й постановки перешкод вийшли у визначені райони навколо Тайваню, здійснили бойове розгортання і виконали навчальні завдання.

Задіяні в тренуваннях підрозділи ракетних військ Східного командування НВАК також здійснили розгортання на бойових позиціях і підготовку до пусків ракет.

«Усі війська вийшли у вказані морські райони та повітряний простір навколо острова Тайвань, як і було заплановано, виконали заходи всебічного, комплексного і довгострокового стримування та сформували надійне оточення острова», - зазначили в міноборони КНР, додавши, що навчання є «серйозним застереженням проти змови та провокацій сепаратистських сил незалежності Тайваню та зовнішніх сил».

Своєю чергою в оборонному відомстві Тайваню повідомили, що виявили 42 літаки та вісім кораблів НВАК, які брали участь у навчаннях. У відповідь ВМС і ВПС Тайваню також розгорнули свої сили.

При цьому 26 китайських літаків перетнули серединну лінію Тайванської протоки, яка слугує неофіційним кордоном між материком і островом, та увійшли в зону ідентифікації тайванської ППО.

Китай, Тайвань
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