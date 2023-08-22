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Войцеховський: Проблему експорту українського зерна можна вирішити шляхом транзитних субсидій

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Проблему експорту українського зерна можна вирішити шляхом продовження заборони на його імпорт до п'яти європейських прифронтових країн до кінця 2023 року і транзитних субсидій Євросоюзу.

Про це сказав єврокомісар із сільського господарства Януш Войцеховський в ефірі Польського радіо.

Войцеховський запропонував, щоб ЄС профінансував у рамках своєї допомоги Україні транспортування зерна до призначених портів, звідки зерно відправлять до Африки та Азії.

"Моє завдання – переконати Єврокомісію і країни-члени в тому, що, по-перше, ЄС має субсидувати транзит зерна з України до портів і третіх країн, а по-друге, він має поширити заборону на імпорт на ці п'ять країн, включно з Польщею, принаймні до кінця року", – сказав він.

Комісар ЄС вважає, що імпорт зернових з України до прикордонних країн також є "шкідливим рішенням" для українських аграріїв.

"Це багато в чому спекулятивна торгівля: використовується той факт, що в розідраній війною Україні низькі ціни, і деякі люди намагаються на цьому заробити… Тому треба блокувати прикордонну торгівлю, як зараз, і допомагати Україні в транзиті, тому що це солідарність на глобальному рівні, тому що є країни, які дуже потребують українського зерна", – заявив Войцеховський.

Єврокомісар нагадав, що перевезення зерна з України через Польщу не окупається. Традиційними ринками збуту українського зерна, за його словами, були Індонезія, Єгипет і дорога в ці країни не пролягала через Польщу. Якби Чорне море було відкрите, як до війни, не було б експортного тиску на Польщу. Коли Чорне море заблоковане, необхідно знайти альтернативні маршрути, зазначив Войцеховський.

Він додав, що Україна має експортувати близько 4 млн тонн зерна на місяць. ЄС, наголосив він, у змозі здійснити транзит такої кількості зерна в порти, але "для цього потрібні кошти".

Як відомо, з 2 травня ЄС запровадив заборону на імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику з України Польщі, Болгарії, Угорщини, Словаччини та Румунії, а 5 червня продовжив їх до 15 вересня.

Представники зазначеної п'ятірки країн вже неодноразово заявляли про необхідність продовження цього терміну і після 15 вересня, а також про можливе розширення обмежуваних товарів.

Україна, наполягає, що 15 вересня – це остаточна дата, після якої заборону не має бути продовжено, інакше Київ буде змушений розглянути дзеркальні заходи.

Войцеховський
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