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В росії скаржаться на порожні АЗС, - ЗМІ

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Регіони росії почали скаржитися на порожні АЗС. Це стосується не тільки бензинів АІ-95 і АІ-92, на які вже було зафіксовано історичний рекорд зростання цін, а й дизеля.

Про це повідомляє російське провладне видання известия з посиланням на представників паливного бізнесу.
https://ua.korrespondent.net/world/russia/4617316-v-kilkokh-rehionakh-rosii-znyk-benzyn-zmi

Зокрема, відсутність палива нині відчувають в Краснодарському краї, Астраханській і Волгоградській областях. Учасники паливного ринку також розповіли про зникнення бензину на заправках у Новосибірській, Рязанській, Самарській областях та Калмикії. Бензин зникає в окупованому Криму.

У російських АЗС жаліються, що нині вони "працюють на низьких залишках, практично з коліс за всіма видами палива... на окремих АЗС регіону немає АІ-92, АІ-95 і дизеля".

Частина експертів, аграріїв та учасників паливного ринку припускають, що проблема виникла через порушення терміну доставки вантажів залізницями. Мова про те, що поїзди з центральної росії з нафтопродуктами нібито йдуть на кілька тижнів довше звичайних термінів, через це й утворюється дефіцит.

Аналітик Freedom Finance Global Володимир Чернов висунув ще одну версію дефіциту - постачання бензину на експорт.

"Падіння вартості російського рубля робить експорт нафтопродуктів ще вигіднішим, ніж їхні продажі на внутрішній ринок, тому нафтовики намагаються збільшити експортні поставки, що також формує дефіцит на внутрішньому ринку", - зазначив він.Регіони росії почали скаржитися на порожні АЗС. Це стосується не тільки бензинів АІ-95 і АІ-92, на які вже було зафіксовано історичний рекорд зростання цін, а й дизеля.

Про це повідомляє російське провладне видання известия з посиланням на представників паливного бізнесу.

Зокрема, відсутність палива нині відчувають в Краснодарському краї, Астраханській і Волгоградській областях. Учасники паливного ринку також розповіли про зникнення бензину на заправках у Новосибірській, Рязанській, Самарській областях та Калмикії. Бензин зникає в окупованому Криму.

У російських АЗС жаліються, що нині вони "працюють на низьких залишках, практично з коліс за всіма видами палива... на окремих АЗС регіону немає АІ-92, АІ-95 і дизеля".

Частина експертів, аграріїв та учасників паливного ринку припускають, що проблема виникла через порушення терміну доставки вантажів залізницями. Мова про те, що поїзди з центральної росії з нафтопродуктами нібито йдуть на кілька тижнів довше звичайних термінів, через це й утворюється дефіцит.

Аналітик Freedom Finance Global Володимир Чернов висунув ще одну версію дефіциту - постачання бензину на експорт.

"Падіння вартості російського рубля робить експорт нафтопродуктів ще вигіднішим, ніж їхні продажі на внутрішній ринок, тому нафтовики намагаються збільшити експортні поставки, що також формує дефіцит на внутрішньому ринку", - зазначив він.

АЗС, паливо
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