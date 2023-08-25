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Детективи БЕБ перевіряють причетність нардепа до схеми щодо привласнення бюджетних коштів

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Детективи Бюро економічної безпеки на Київщині викрили службових осіб чотирьох медичних закладів у привласненні бюджетних коштів. Зараз вони перевіряють причетність народного депутата України до корупційної схеми, інформує пресслужба БЕБ.

За даними слідчих, впродовж 2021-2023 років керівники цих медзакладів уклали низку договорів на купівлю фармацевтичної продукції з підконтрольною приватною компанією. Як встановили аналітики БЕБ, закупівельні ціни в окремих випадках були завищені у вісім і більше разів.

Під час проведення обшуків у згадуваних закладах охорони здоров’я детективи БЕБ вилучили тендерну документацію й оригінали та копії фінансово господарських документів. Наразі вони направлені на економічну експертизу для встановлення фактичних збитків завданих державі.

Наразі працівники БЕБ встановлюють деталі схеми та перевіряють інформацію про причетність народного депутата України до координацій дій вказаних осіб. Ім'я нардепа не називають.

БЕБ, корупція
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