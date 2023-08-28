Шмигаль: У межах програми єОселя понад 2,5 тисячі родин отримали пільгові кредити на житло

У межах урядової програми єОселя від початку її старту понад 2,5 тисячі родин отримали пільгові іпотечні кредити на суму 3,6 млрд грн.

Про це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Фейсбуці, підбиваючи підсумки минулого тижня, передає Укрінформ.

“Понад 2,5 тисячі родин отримали пільгові іпотечні кредити на суму 3,6 млрд грн в межах урядової програми єОселя від її старту”, - зазначив Шмигаль.

Також він додав, що вже понад 10 тисячам власників квартир та будинків погоджено виплати на ремонти за програмою єВідновлення.