Шмигаль: У межах програми єОселя понад 2,5 тисячі родин отримали пільгові кредити на житло

У межах урядової програми єОселя від початку її старту понад 2,5 тисячі родин отримали пільгові іпотечні кредити на суму 3,6 млрд грн.
Про це Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Фейсбуці, підбиваючи підсумки минулого тижня, передає Укрінформ.
“Понад 2,5 тисячі родин отримали пільгові іпотечні кредити на суму 3,6 млрд грн в межах урядової програми єОселя від її старту”, - зазначив Шмигаль.
Також він додав, що вже понад 10 тисячам власників квартир та будинків погоджено виплати на ремонти за програмою єВідновлення.
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