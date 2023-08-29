Веніславський: В Україні немає передумов для посилення мобілізації, призов йде в плановому режимі

Для посилення мобілізації в Україні наразі немає додаткових передумов. Призов відбувається в плановому режимі.

Про це заявив представник Президента у Верховній Раді, член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в ефірі телемарафону у понеділок, 28 серпня.

Веніславський пояснив, що наразі повістки отримують ті військовозобов'язані, військово-облікові спеціальності яких потрібні на фронті, на передовій лінії.

"В Україні на цей момент якихось необхідних передумов для збільшення кількості військовозобов'язаних для їх мобілізації немає. Все відбувається в тому плановому режимі, як відбувалось з перших днів війни", — наголосив нардеп.

За словами Веніславського, продовжується комплектування військових підрозділів, що зазнали втрат, а також формування резервів для деокупації території держави.