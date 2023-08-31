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У ЄП вважають недоцільним під час війни перекладати відповідальність за боротьбу з корупцією з діючих інституцій на СБУ

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Ініціативу президента Володимира Зеленського прирівняти корупцію під час воєнного стану до державної зради, яка б, ймовірно, призвела до передачі частини справ від САП-НАБУ до СБУ, помітили та прокоментували у Європейському парламенті.

У середу, 30 серпня, відбулося засідання комітетів Європарламенту із закордонних справ та бюджету щодо пропозицій Єврокомісії підтримати Україну на 50 млрд євро для відбудови та модернізації країни протягом 2024-2027 років. Запис опублікований на сайті ЄП.

Під час виступу доповідач Міхаель Галєр, хоча і назвав добрим знаком визнання складності проблеми корупції на високому рівні – закликав уникати можливості контролю проваджень владою.

"Я вважаю недоцільним під час війни перекладати відповідальність за боротьбу з корупцією з діючих інституцій, таких як НАБУ та САП, на СБУ шляхом перейменування корупції на державну зраду. З іншого боку, добре, що складність проблеми корупції під час війни визнається на рівні з державною зрадою, але долати цей виклик мають чинні вповноважені інституції. Маємо уникати враження, що метою такої ініціативи є отримання владою можливості контролювати корупційні справи та визначати їх долю, особливо, коли йдеться про справи щодо високопосадовців", – зазначив він.

Стурбованість ініціативою висловила віцеголова делегації ЄП в Парламентському комітеті асоціації Україна-ЄС Віола фон Крамон.

"Я розглядаю її як спробу позбавитись політичних опонентів. Вона не спрямована на посилення існуючих антикорупційних інституцій НАБУ та САП, а на надання значних повноважень СБУ. Ми маємо уважно стежити за розвитком подій", – зауважила вона.

Посадовець звернув увагу, що боротьба із корупцією, особливо у сферах із залученням значних коштів, – була важливою до початку повномасштабного російського вторгнення, є важливою під час великої війни та залишиться такою після неї, коли значні суми будуть спрямовані на відновлення України та її модернізацію для вступу до ЄС.

"Тому є спільний інтерес і українського уряду, і парламенту, і антикорупційних інституцій, і громадянського суспільства, а також міжнародних донорів – запровадити запобіжники для належного використання фінансових ресурсів", – наголосив Галєр.

корупція
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