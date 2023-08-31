Зеленський: На засіданні РНБО було ухвалено низку рішень стосовно роботи ВЛК

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ради національної безпеки і оборони, ухвалено низку рішень стосовно роботи військово-лікарських комісій (ВЛК).

Про це Глава держави повідомив у Телеграмі, передає Укрінформ.

"Провів засідання РНБО. Тематика – військово-лікарські комісії. Підсумки перевірки всієї системи ВЛК по країні. Доповіді щодо порушень. Кроки для унеможливлення будь-якої корупції у сфері ВЛК", - розповів Президент.

Він додав, що з доповідями виступили керівники МВС, СБУ, ДБР, військові, представники медичної сфери, уповноважений ВР з прав людини та Генпрокурор.

Зеленський повідомив, що за результатами засідання ухвалено рішення провести комплексну перевірку обґрунтованості тих рішень ВЛК щодо інвалідності та непридатності до військової служби, які були ухвалені в період із 24 лютого 2022 року та можуть бути пов’язані з корупційними порушеннями.

"Усіма випадками, коли рішення явно безпідставні та незаконні, мають зайнятися правоохоронці", - підкреслив він.

Крім цього, зауважив Президент, за результатами перевірки будуть зроблені висновки щодо тих осіб, які на основі сфальшованих рішень ВЛК виїхали за кордон у період від початку повномасштабної агресії.

На засіданні РНБО також прийнято рішення активізувати розширення можливостей проходити ВЛК в системі цивільних медичних закладів.

"На засіданні РНБО була представлена відповідна статистика щодо роботи областей в цьому напрямі. Деякі регіони забезпечили стовідсотковий результат розширення системи ВЛК на цивільні медичні заклади, у деяких регіонах таке розширення гальмується. В усіх регіонах України має бути забезпечено повне розширення роботи ВЛК на цивільні медичні заклади. Військове командування має повністю співпрацювати із цивільними медиками для розв’язання цього питання", - наголосив Зеленський.

Він поінформував, що РНБО ухвалила рішення завершити процес повної цифровізації всієї роботи ВЛК. "Держава має поставити крапку в будь-яких чергах, у яких люди змушені чекати доступу до ВЛК чи висновків ВЛК", - наголосив Президент.

За його словами, має бути переглянуто систему визначення придатності до військової служби, аби дати більше можливостей командирам залучати військовослужбовців до виконання завдань та унеможливити маніпуляції з поняттям обмеженої придатності.

Кабінету міністрів доручено забезпечити належний рівень ефективності роботи ВЛК, безбарʼєрності всіх складників її роботи та залучення професійних кадрів.

"Правоохоронці продовжать перевірку системи ВЛК та її очищення від тих, хто використовує свої посади проти безпеки та обороноздатності нашої держави", - підкреслив Президент.