Данілов нагадав, що Україна вимушена вести повноцінну конвенційну війну проти ядерної держави

Останнім часом почастішали публікації про «повільний український контрнаступ», «неправильний напрямок удару», «розпорошення сил», «великі втрати техніки», і багато іншого – їх підхоплюють українські ЗМІ і з особливим задоволенням тиражують росіяни.

Про це секретар РНБО України Олексій Данілов пише у статті на LB.ua.

https://lb.ua/society/2023/08/30/572595_eksperti_yaki_analizuyut_perebig.html

"Подібні статті виходять в авторитетних виданнях, підписані відомими журналістами й експертами, мають широке розголошення і цілком очевидні наслідки, які навряд чи сприяють посиленню морального духу і підвищенню національної стійкості будь-якої країни у стані війни. Хоча, безумовно, об’єктивний погляд зі сторони важливий завжди. Але з огляду на появу певної інформаційної тенденції, яка, можливо, зокрема, має на меті підготовку ґрунту і ненав'язливе підштовхування українців до компромісів і переговорів, здається необхідним озброїтися рядом важливих тез, про які воліють не писати і, тим більше, широко не обговорювати на Заході та у світі", - сказав Данілов.

Він нагадав, що Україна вимушена вести повноцінну конвенційну війну проти ядерної держави, при цьому утримуючи стратегічну ініціативу.

Данілов виділив особливості війни росії проти України:

Жодна держава і жоден президент у світі до нападу росії на Україну не стикався з прямою загрозою знищення цілої нації з боку країни, яка має перший за розміром ядерний арсенал і яка була країною-гарантом її безпеки.

Після 1945 року на Європейському континенті не було досвіду успішного управління і керівництва збройними силами чисельністю сотні тисяч військовослужбовців в умовах повномасштабної конвенційної війни – він є у Сил оборони України.

Востаннє плани оборони, наступу і контрнаступу в умовах повномасштабної війни на Європейському континенті генеральні штаби різних країн розробляли у 30-40-х роках минулого століття.

Жодного разу за майже 80 років повноцінна лінія фронту завдовжки тисячі кілометрів не перетинала Європу.

Експерти, які аналізують і коментують перебіг українського спротиву російській агресії, вимушені спиратися на старі знання і не мають оновленого теоретичного багажу.

Логістичні виклики, які постали перед Україною, чи не наймасштабніші після закінчення Другої світової війни.

Україна перша у XXI столітті за революційно короткий проміжок часу створила комплексні операційні системи управління боєм і керування військами.

"Виграючи лайки, можна загратися і програти країну. Інформація може бути ліками, але в той самий час може непомітно перетворитися і на отруту", - резюмував Данілов.