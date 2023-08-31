Данілов нагадав, що Україна вимушена вести повноцінну конвенційну війну проти ядерної держави

Останнім часом почастішали публікації про «повільний український контрнаступ», «неправильний напрямок удару», «розпорошення сил», «великі втрати техніки», і багато іншого – їх підхоплюють українські ЗМІ і з особливим задоволенням тиражують росіяни.
Про це секретар РНБО України Олексій Данілов пише у статті на LB.ua.
https://lb.ua/society/2023/08/30/572595_eksperti_yaki_analizuyut_perebig.html
"Подібні статті виходять в авторитетних виданнях, підписані відомими журналістами й експертами, мають широке розголошення і цілком очевидні наслідки, які навряд чи сприяють посиленню морального духу і підвищенню національної стійкості будь-якої країни у стані війни. Хоча, безумовно, об’єктивний погляд зі сторони важливий завжди. Але з огляду на появу певної інформаційної тенденції, яка, можливо, зокрема, має на меті підготовку ґрунту і ненав'язливе підштовхування українців до компромісів і переговорів, здається необхідним озброїтися рядом важливих тез, про які воліють не писати і, тим більше, широко не обговорювати на Заході та у світі", - сказав Данілов.
Він нагадав, що Україна вимушена вести повноцінну конвенційну війну проти ядерної держави, при цьому утримуючи стратегічну ініціативу.
Данілов виділив особливості війни росії проти України:
"Виграючи лайки, можна загратися і програти країну. Інформація може бути ліками, але в той самий час може непомітно перетворитися і на отруту", - резюмував Данілов.