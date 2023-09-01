Юсов: росіяни закладають новий бюджет на інформаційну війну

росіяни шукають нові ресурси для інформаційної війни проти України, щоб поширювати різноманітні наратви про невдачі в контрнаступі та те, що підтримку Києва треба припинити.

Про це в ефірі телемарафону розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, пише УНН.

«росіяни продовжують шукати нові ресурси для інформаційної війни проти України. Є інформація про те, що 25 серпня за участю кірієнка (куратор внутрішньої політики путіна – ред.) відбулась нарада з російськими пропагандистами по новому етапу інформаційної війни проти України. З одного боку, там нічого нового немає, але росіяни використовують значні ресурси, щоб поширювати наративи, мовляв нема успіху в контрнаступі, а значить підтримувати непотрібно. Що всуціль корумпована держава, все крадеться, і підтримувати непотрібно тощо», - розповів Юсов.

За словами представника ГУР, українське суспільство повинне дуже критично ставитись до поширення інформації, довіряти лише верифікованим джерелам інформації, перевіреним ЗМІ, не споживати сумнівну інформацію з сумнівних джерел, і звичайно, держава повинна проводити інформаційну роботу на міжнародній дипломатичній арені.

На інформаційну війну росіяни закладають новий бюджет, і кожного разу шукають нові інструменти, тому що попередні інструменти або перестають бути ефективними, або викриваються і не можуть бути використані так, як працювали раніше, зауважив Юсов.

«Частина агентів впливу втрачає можливість донесення інформації. Кошти не жаліються агресором. Які б суми не виділялись на інформаційну війну, це дешевше, ніж витрати на полі бою», - зазначає він, додаючи, що російські спецслужби на полі інформаційної війни працюють проти України ще до початку війни 2014 року, як всередині держави, так і закордоном.

Для цього вони кожного разу вигадують нові ідеї. « (вони) шукають нових спікерів, які готові озвучувати наративи і виступати ньюзмейкерами; шукають нових медіа, які свідомо або несвідомо можуть бути використані як майданчики для розміщення подібної інформації і подібних наративів. Це комплексна робота і російські спецслужби цьому приділяють достатньо серйозну увагу», - каже представник ГУР.

Фейки будуються на тому, що 10%- 15% повинні бути правдою, все інше брехня, факти в росії особливо нікого не цікавлять, резюмує Юсов.

«Українські медіа говорять про корупцію, але в контексті боротьби з нею. Натомість пропаганда подає корупцію як аргумент припинити підтримку України. Це ілюстрація однієї із тем, на скільки по різному вона може подаватись», - сказав Андрій Юсов.