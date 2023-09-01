Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Фінанси

RSS

Юсов: росіяни закладають новий бюджет на інформаційну війну

53

росіяни шукають нові ресурси для інформаційної війни проти України, щоб поширювати різноманітні наратви про невдачі в контрнаступі та те, що підтримку Києва треба припинити.

Про це в ефірі телемарафону розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, пише УНН.

«росіяни продовжують шукати нові ресурси для інформаційної війни проти України. Є інформація про те, що 25 серпня за участю кірієнка (куратор внутрішньої політики путіна – ред.) відбулась нарада з російськими пропагандистами по новому етапу інформаційної війни проти України. З одного боку, там нічого нового немає, але росіяни використовують значні ресурси, щоб поширювати наративи, мовляв нема успіху в контрнаступі, а значить підтримувати непотрібно. Що всуціль корумпована держава, все крадеться, і підтримувати непотрібно тощо», - розповів Юсов.

За словами представника ГУР, українське суспільство повинне дуже критично ставитись до поширення інформації, довіряти лише верифікованим джерелам інформації, перевіреним ЗМІ, не споживати сумнівну інформацію з сумнівних джерел, і звичайно, держава повинна проводити інформаційну роботу на міжнародній дипломатичній арені.

На інформаційну війну росіяни закладають новий бюджет, і кожного разу шукають нові інструменти, тому що попередні інструменти або перестають бути ефективними, або викриваються і не можуть бути використані так, як працювали раніше, зауважив Юсов.

«Частина агентів впливу втрачає можливість донесення інформації. Кошти не жаліються агресором. Які б суми не виділялись на інформаційну війну, це дешевше, ніж витрати на полі бою», - зазначає він, додаючи, що російські спецслужби на полі інформаційної війни працюють проти України ще до початку війни 2014 року, як всередині держави, так і закордоном.

Для цього вони кожного разу вигадують нові ідеї. « (вони) шукають нових спікерів, які готові озвучувати наративи і виступати ньюзмейкерами; шукають нових медіа, які свідомо або несвідомо можуть бути використані як майданчики для розміщення подібної інформації і подібних наративів. Це комплексна робота і російські спецслужби цьому приділяють достатньо серйозну увагу», - каже представник ГУР.

Фейки будуються на тому, що 10%- 15% повинні бути правдою, все інше брехня, факти в росії особливо нікого не цікавлять, резюмує Юсов.

«Українські медіа говорять про корупцію, але в контексті боротьби з нею. Натомість пропаганда подає корупцію як аргумент припинити підтримку України. Це ілюстрація однієї із тем, на скільки по різному вона може подаватись», - сказав Андрій Юсов.

Юсов
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 1 сентября 2023
Четверг, 31 августа 2023
Среда, 30 августа 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Думки

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О перехвате Китаем экономического лидерства у США

Мало что меня так удивляет, как многочисленные прогнозы о приближающемся упадке экономики США, и том, что экономика Китая вот-вот опередит США
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об опыте «азиатских тигров»

Может ли Украина или lheubt страны развивающихся экономик повторить экономическое чудо «азиатских тигров» (Ю.Корея, Тайвань, Гонконг, Сингапур, позднее – Китай)? Нет.
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023