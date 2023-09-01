Боррель: Для ЄС є сенс ставити цілі щодо розширення Союзу

Для ЄС є сенс на політичному рівні ставити цілі щодо розширення Союзу, незважаючи на те, що сам цей процес ґрунтується винятково на оцінці того, чи відповідає кандидат певним критеріям, заявив глава європейської дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

"Процес розширення, звісно, базується на заслугах (кандидата на вступ - ІФ-У). Держава може стати членом ЄС, тільки коли виконає всі умови щодо вступу", - сказав він на пресконференції в Толедо.

"Але водночас, я думаю, добре ставити політичні цілі (щодо подальшого розширення - ІФ-У)", - вважає Боррель.

Голова Євроради Шарль Мішель раніше цього тижня заявив, що в ЄС настав час зайнятися проблемою розширення. На його думку, це необхідно для зміцнення зв'язків і посилення могутності Євросоюзу.