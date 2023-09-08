Костін: Близько 90% українських військових у російському полоні пройшли через катування

Близько 90% українських військовополонених пройшли через катування, зґвалтування, погрози сексуальним насильством або інші форми жорстокого поводження у російському полоні.

Про це повідомив генеральний прокурор України Андрій Костін під час зустрічі зі спеціальним доповідачем ООН з питань катувань Еліс Едвардс. За його словами, на всіх деокупованих територіях українська сторона знаходить подібні свідчення.

«Лише в Херсонській області зафіксовано 11 катівень. У Харківській області розслідується майже 100 випадків катувань, в яких встановлено понад 700 постраждалих. Подібну картину ми бачимо і в інших деокупованих регіонах», – стверджує генеральний прокурор.

За останніми оцінками, вже вдалося ідентифікувати 156 російських військових і представників окупантів, яким оголошені підозри. Проти 114 підозрюваних направили обвинувальні акти до суду. Ще 35 солдатам рф винесли вирок за катування і жорстоке поводження як воєнні злочини.

рф створила систему тортур і жорстокого поводження як з військовими, так і з цивільними українцями. Окупанти використовують катування як зброю для ведення війни та метод знищення української ідентичності в умовах окупації.

Костін розповів історію власника херсонської кав’ярні, якого заарештували окупанти за сфабрикованими звинуваченнями. За його словами, 32-річний чоловік допомагав учасникам протестів проти російської окупації, давав випити води, умитися, надавав у власному кафе першу допомогу.

Протягом 17 днів окупанти катували чоловіка, погрожували зґвалтувати його дружину й віддати дитину до дитячого будинку. Його відпустили лише після того, як родина заплатила 100 тис. грн. Проте перед звільненням його змусили записати відео про нібито передавання грошей на підтримку війни проти України.

«Тепер він вільний. Його історія є однією з тисяч подібних. Справа проти організаторів катівні наразі розглядається в суді. Встановлено понад 160 осіб, які постраждали від рук російських катів. Тисячі інших ще залишаються в російському полоні», – звернув увагу Костін.

Генеральний прокурор зазначив, що світ має об’єднатися для звільнення полонених українців, руйнування російської машини тортур і забезпечення покарання кожного з учасників війни проти України.